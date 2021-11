Herrscherbilder: „Jeder soll sich darin finden“

Wie oft arbeiten Sie in Ihrem Atelier?

Normalerweise drei Tage in der Woche. Als Malerin zu arbeiten, bedeutet nicht, dass man ständig an der Staffelei steht. Ich muss alle möglichen Sachen machen, heute zum Beispiel war ich in einem Steuer-Webinar. Ich bin nicht nur Künstlerin, sondern Managerin, Grafikerin, habe Bürokram zu erledigen. Zusätzlich arbeite ich noch als Kuratorin für einen Verein. Das gehört eben alles zusammen. Trotzdem bin ich sehr produktiv, normalerweise male ich ein Bild in der Woche.