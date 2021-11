Mordprozess nach Brand in Hotel wird fortgesetzt

Der Brand im Hotel Mama Muh, der, so die Anklage, einen Mord vertuschen sollte, war eines der spektakulärsten Verbrechen in Linz im Jahr 2020. Der Prozess gegen drei Letten startete im Oktober, nach einem Monat Pause geht es kommende Woche nun in Richtung Urteil, das für Donnerstag geplant ist.