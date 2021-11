Drogentod einer 20-Jährigen kommt vor Gericht

Der Drogentod einer 20-jährigen Welserin wird ein Nachspiel haben. Sie war im November des Vorjahres in einer Wohnung in Wels-Wimpassing erstickt. Drei Beteiligte (34, 26 und 19 Jahre alt) müssen vor Gericht: Statt ins Spital hatten sie die Frau in die Wohnung gebracht und die Rettung erst geholt, als es zu spät war.