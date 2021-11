Neuer Lebensraum für mehr als 32 bedrohte Arten

30 Brutpaare des Blaukehlchens gibt es noch in Oberösterreich. Vor kurzem schlug die Vogelschutzorganisation BirdLife Alarm, wir berichteten. Am Freitag startete ein erstes Rettungsprojekt: In den Donauauen bei Enns werden zwei Hektar in ökologisch wertvolle Biotope umgebaut. „Es werden Flachwasserteiche angelegt - mit Schilfzonen für das Blaukehlchen“, sagt Hans Uhl von BirdLife.