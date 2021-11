82-Jähriger ertrank in einem seichten Bacherl

Norbert M. (82) wohnte in einem Haus in der Ortschaft Langbruck, direkt an der Grenze zur Nachbargemeinde Reichenau im Mühlkreis. 70 Meter von seinem Haus entfernt fließt der Rossbach. Vermutlich am Donnerstagnachmittag drehte der Pensionist draußen eine Runde. Dabei dürfte er beim Spazieren auf der abschüssigen Bachböschung ausgerutscht sein. Norbert M. kam jedenfalls in dem nur 40 Zentimeter tiefen Bachbett zum Liegen. Der betagte Mühlviertler konnte sich offenbar nicht mehr alleine aus seiner Notlage befreien.