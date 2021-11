Flüchtiger Pkw-Lenker drängte Polizeiauto ab

Am Freitag, genau zur Geisterstunde, fuhr ein 25-jähriger Lenker in seinem Pkw, in dem er noch zwei Beifahrer dabei hatte, in Dornbirn auf eine Verkehrskontrolle der Polizei zu. Der Lenker wollte sich der Kontrolle offenbar entziehen, stellte sich dabei aber nicht gerade unauffällig an, trat das Gaspedal durch und raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lustenau.