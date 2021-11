„Die Situation schreit nach weiteren Maßnahmen“

Einzig Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker - gestärkt durch den Erfolg des strengen Corona-Kurses in der Bundeshauptstadt - meinte auf mehrfache Nachfrage, ob nicht alles zu langsam geht: „Über die Geschwindigkeit müssen wir reden. Die jetzige Situation schreit nach weiteren Maßnahmen.“ So kam es am Donnerstag dann ja auch. Ein regionaler Lockdown kommt und in Tirol müssen etwa Schüler und Lehrer an Oberstufen ab kommender Woche im Unterricht Masken tragen.