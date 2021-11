Nach Coups in Tirol: Diebischer Bauer muss in Haft

Ein Sportgeschäft im Tiroler Zillertal räumten sie regelrecht leer und machten fette Beute, in Kufstein ging ein Einbruch dann schief: Vier Rumänen waren 2019 in Tirol auf Beutezug. Nun wurde bereits der dritte von ihnen in Innsbruck verurteilt. Doch er stritt bis zuletzt ab, zumindest mit einem Coup etwas am Hut gehabt zu haben.