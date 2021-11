Wegen Unaufmerksamkeit Ausfahrt verpasst: Unfall

Am 10. November 2021, gegen 08:10 Uhr lenkte ein 24-jähriger Türke einen Pkw auf der Inntalautobahn in östliche Richtung. Der Mann wollte die Autobahn über die Ausfahrt Telfs Ost verlassen, bemerkte die Abfahrt jedoch auf Grund einer Unaufmerksamkeit zu spät und stieß mit seinem Fahrzeug gegen den Anpralldämpfer bei der Fahrbahnteilung am Ende des Verzögerungsstreifens. Von dort wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert, wo er an einem Baum zum Stillstand kam. Bei dem Unfall zog sich der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Bearbeitende Dienststelle: Autobahnpolizeiinspektion Imst

(Bild: zeitungsfoto.at/Liebl Daniel)