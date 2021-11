Für heimische Kirchen beginnt digitales Zeitalter

„Wir arbeiten auf die Erfassung des kompletten kulturellen Erbes hin. Unser Ziel ist es, alle Informationen in Beziehung zu setzen und zusammenzuführen“, erklärt Thomas Aigner, Direktor des Diözesan-Archives. „Bis jetzt haben wir auf sehr alte Papierpläne aufgebaut, was heute nicht mehr zeitgemäß ist. Deswegen ist es gut, die Kirchenbauten zu scannen und zu digitalisieren“, hält Baudirektor Philipp Orange fest. Um mit der Zeit zu gehen, werden allein in diesem Jahr werden 415.000 Euro investiert.