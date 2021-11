Süchtiger raubte dem Dealer das Rauschgift

Ein räuberischer Wiederholungstäter wurde jetzt am Landesgericht St. Pölten zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach massiven Widersprüchen in seinen Aussagen und zwei einschlägigen Vorstrafen wartet nun das Gefängnis auf den 23-jährigen Iraker. Bei einem Drogendeal in der Park-&-Ride-Anlage in St. Pölten war er zu Beginn dieses Jahres mit 200 Gramm Cannabiskraut geflüchtet, während sein Kumpel die Kontrahenten mittels Schlagstock in Schach hielt. Er sei nur so dabei gewesen, weil sein Freund sich auf ihn verlässt, betonte der Angeklagte.