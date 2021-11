„Fünf nach 12“: Die Gesundheitsbranche protestiert

Bessere Arbeitsbedingungen und ein „faires Gesundheits- und Pflegesystem“ - das fordern Tausende Angehörige der Gesundheitsbranche am Mittwoch bei österreichweiten Protesten. Die „Untätigkeit der Regierung“ habe die „größte Gesundheitskrise seit 100 Jahren“ ausgelöst, die nun schon fast zwei Jahre andauert, so die Demonstranten. Auch in Kärnten gehen Betroffene deshalb auf die Straße: Zur symbolischen Uhrzeit fünf nach 12 haben sich vor dem Klinikum in Klagenfurt bereits zahlreiche Gesundheitsmitarbeiter eingefunden.