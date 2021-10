Prettner: Mehr Medizin-Studienplätze notwendig!

Gesundheitsreferentin und LH-Stellvertreterin Beate Prettner fordert mehr Studienplätze für angehende Mediziner - sie will eine Reform. Außerdem: Die verhaftete Meinungsforscherin in der Kurz-Causa stammt aus Velden. Im Parlament erinnert der Lesachtaler Gabriel Obernosterer (ÖVP) an die Causa Kaiser.