Speed-Ass muss sich ans Tempo gewöhnen

Gestern früh hob der ÖSV-Tross in Wien Richtung Copper Mountain (US) ab. Mit an Bord auch Nici Schmidhofer, die nach einem Verrenkungsbruch des linken Kniegelenks - der das Zerreißen aller Kniegelenksbänder zur Folge hatte - für ihr Comeback schuftet. „Die Freude ist riesig! Für mich ist es ein großer Schritt, dass ich wieder dabei sein kann“, sagt die 32-Jährige.