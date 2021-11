Tirol: 54.000 Impfungen in dieser Woche möglich

Zusätzliche Termine freigeschaltet

So seien die Öffnungszeiten und Personalressourcen für diese Woche massiv aufgestockt worden, um zu den bereits vorhandenen Kapazitäten (rund 21.000 Impfungen) weitere 33.000 Impfungen zu ermöglichen. „Insgesamt sind in dieser Woche also rund 54.000 Impfungen möglich“, hieß es in einer Aussendung des Landes. Zusätzliche Termine seien auf www.tirolimpft.at freigeschaltet worden.