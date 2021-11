6000 Menschen ließen sich am Wochenende impfen

Ab Montag gilt in ganz Österreich die 2G-Regel. Das hat die Nachfrage nach Impfungen auch in Tirol deutlich verstärkt - am Wochenende wurden dreimal so viele Dosen verabreicht wie zwei Wochen zuvor. Befeuert wird der Andrang auf die Impfzentren noch dadurch, dass seit Mittwoch in Tirol Drittimpfungen für all jene möglich sind, die vor sechs Monaten ihre zweite Dosis erhalten haben.