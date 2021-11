Impfkapazitäten werden nach Ansturm erweitert

Aufgrund der erhöhten Impfnachfrage sollen im Land die Kapazitäten nun erweitert werden. Tirols Gesundheitsdirektor Thomas Pollak dazu: „Nach den am Montag in Kraft getretenen Maßnahmen des Bundes rechnen wir in Tirol auch in den nächsten Tagen mit einer vermehrten Nachfrage nach Covid-Schutzimpfungen. Allein am vergangenen Wochenende wurden mit über 6000 Impfungen erheblich mehr Impfungen durchgeführt als in den Wochen zuvor. Wir werden für die gesteigerte Nachfrage unser Impf-Angebot nochmals massiv ausbauen und haben damit heute, Montag, bereits begonnen.“