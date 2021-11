Viele bei erstem Stich: „Der Druck wurde zu groß“

Habt ihr die Impfstraße jetzt doch geöffnet? Eine berechtigte Frage, die am Montag ein sichtlich verwirrter Besucher im Kaufhaus Tyrol in Innsbruck stellte. Denn offiziell war bis Mittag auf der Informationsseite des Landes zu den Tiroler Impfzentren kein entsprechender Eintrag zu finden. Viele Zentren hätten am Montag eigentlich geschlossen gehabt. Doch nach den teilweise chaotischen Zuständen am Wochenende fährt das Land nun das Impfangebot wieder hoch.