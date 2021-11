Osttirol: Feuerwehr Assling erhält neue Heimat

Nach langer Vorbereitung wurde die Errichtung des neuen Feuerwehrzentrums in Assling (Bezirk Lienz) nun in der vergangenen Gemeinderatssitzung beschlossen. Dieses entsteht am Scheibler Feld gegenüber dem Bahnhof. Der Baustart soll im Frühjahr 2022 erfolgen. Die Projektkosten belaufen sich auf 3,4 Millionen Euro.