Schwarz-Blau ist nach 18 Tagen schon angezählt

Eine massiv geschwächte FPÖ, mit der man die eigenen Leibthemen voranbringt: Die ÖVP ging bei der Regierungsbildung den für sie leichtesten Weg. Als glaubte man, Corona verschwinde von selbst, wurden dem Thema im Regierungspapier nur wenige Zeilen gewidmet. Dass wieder Einschränkungen nötig sein könnten, dass Oberösterreichs unterirdische Impfrate und die hohen Infektionszahlen den Wirtschaftsstandort gefährden - all das hat die ÖVP ausgeblendet, als sie die Koalition mit den blauen Impf- und Maßnahmenrebellen erneuerte. Ob das in Pandemiezeiten die richtige Entscheidung war, darüber dürften in der ÖVP jetzt einige grübeln.