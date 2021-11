„Deeer Simulator“ verspricht brunftige Action

Nach einer erfolgreichen Early-Access-Phase schickt Gibier Games seinen brunftigen „Deeer Simulator“ am 25. November in einer finalen Version auf PC und Konsolen. „Du kannst deine Tage damit verbringen, hier und da mit den anderen Tieren in der Stadt zu spielen, oder du kannst dich dafür entscheiden, Stress abzubauen und die Stadt und alles darin zu zerstören“, beschreibt der Entwickler den Spielinhalt. Wie das in etwa aussieht, zeigt der äußerst skurrile Trailer zum nicht minder skurrilen Game.