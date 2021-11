2G ab Montag: Warten auf „Last-Minute-Verordnung“

Dort, wo Maske getragen wird, also im Handel, in Bibliotheken und Museen, soll bundesweit FFP2 der Standard sein, wie es in Wien schon seit Wochen der Fall ist. Eine Erleichterung wurde für die Bundesländer beschlossen: Die zuletzt umstrittenen, weil personalintensiven Ausreisekontrollen aus den Bezirken, die in Oberösterreich beinahe flächendeckend galten, fallen.