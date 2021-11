Wien: 2G in Gastro, baldiges „2G Plus“ möglich

Details zur neuen 2G-Regelung würden noch ausgearbeitet, heißt es. Ergebnisse des Gipfels am Freitag mit dem Bund sollen einfließen. Ludwig skizzierte jedoch bereits mögliche weitere „Eskalationsstufen“. So sei etwa „2G Plus“, also die Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene, möglich, falls die Situation sich weiter derart dramatisch entwickle. Ein weiterer Lockdown soll aber verhindert werden, so der Stadtchef.