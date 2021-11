Allzeithoch: 9943 Neuinfektionen in Österreich Copy

Erneut musste ein Anstieg bei der Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern verzeichnet werden. 34 Menschen mussten neu in Krankenhäusern aufgenommen werden. Insgesamt befinden sich derzeit 1865 Menschen in Spitälern zur Behandlung. 359 Menschen benötigen intensivmedizinische Betreuung - drei mehr als gestern.