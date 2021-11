Corona-Beratungen: 2G kommt in ganz Österreich!

Landeschef schließt allgemeinen Lockdown nicht aus

Hinter den Kulissen wird dem Vernehmen nach aber auch noch um weitere Verschärfungen gerungen. So könnte es ein Comeback für Masken in Innenräumen geben. Offenbar kommt auch eine FFP2-Maskenpflicht für den gesamten Handel. Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer schloss zuletzt auch einen allgemeinen Lockdown für alle nicht aus. So meinte der ÖVP-Politiker gegenüber dem ORF: „Ein Lockdown droht nicht, wenn die Auffrischungsimpfung funktioniert. Wenn die Geimpften keine dritte Impfung durchführen, dann ist auch ein Lockdown nicht auszuschließen. Ich hoffe aber, dass es nicht dazu kommt.“