2G-Regel in Gastro „käme einem Lockdown gleich“

2G in Wiener Gastro schon beschlossen

Bezüglich 2G in der Gastronomie war Wien bereits am Donnerstag einmal mehr vorgeprescht. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kündigte 2G in der Gastro und bei körpernahen Dienstleistern ab Ende kommender Woche an. Sollte sich die Corona-Lage weiter verschärfen, sei auch „2G Plus“ möglich, also eine Testpflicht für alle, auch für Geimpfte und Genesene.