Tschürtz-Bewegung kam zum ersten Mal zusammen

„Johann Tschürtz Vorwärts Mattersburg“ - unter diesem Slogan greift der FPÖ-Klubobmann direkt in die Kommunalpolitik ein. Mit seiner neuen Bewegung tritt er - wie berichtet - bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2022 an. Tschürtz will Stadtchef werden. Jetzt gab es das erste von vielen Treffen mit Bewohnern.