Kandidatur von Tschürtz immer wahrscheinlicher

Tschürtz will noch einmal voll durchstarten. Am besten als neuer Bürgermeister von Mattersburg, so wie es aussieht. Häufig sei in der Stadt von „Misswirtschaft“ die Rede, sagt er. „Bei meinen fast täglichen Spaziergängen durch Mattersburg werde ich immer öfter auf Missstände und eine fehlende Führungskraft mit dem nötigen Antrieb angesprochen“, verrät der Freiheitliche.