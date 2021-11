Satte Stromrechnung als späte Folge der Pandemie

Mehrere Anrufe und E-Mails von Personen, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchten, langten in den vergangenen Tagen in der Redaktion der „Tiroler Krone“ ein. Sie alle vereint dasselbe Schicksal: Der Stromanbieter fordert zum Teil recht hohe Nachzahlungen für den Verbrauch und erhöht im selben Atemzug freilich auch die kommenden Raten. Auf Nachfrage bei den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) sowie dem Landesversorger Tiwag kommt dieselbe Antwort: Die Pandemie ist schuld an der Misere.