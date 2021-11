Kraftakt für den Pflegebereich gefordert

100 Millionen Euro sofort und nicht auf zehn Jahre verteilt: „Was für die Rettung der Tourismusverbände im Land recht war, muss auch für den Pflegebereich möglich sein“, erklärte Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider, die selbst jahrelang in diesem Bereich gearbeitet hat. „Dass ich im Landtag die einzige bin, die mit dem Thema wirklich etwas am Hut hat, macht mich wütend“, sagte sie am Freitag.