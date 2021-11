2,5-G am Arbeitsplatz kommt in Salzburg doch nicht

Eigentlich hätte am kommenden Montag in Salzburg die 2,5-G-Regel in Kraft treten sollen. So wollte das Land die explodierenden Infektionszahlen eindämmen. Am Donnerstag ist das Land jedoch diesbezüglich zurückgerudert. Das Maßnahmenpaket rund um 2,5-G am Arbeitsplatz und 2-G in der Nachtgastronomie tritt nicht in Kraft, weil eine entsprechende Bundesverordnung in der kommenden Woche kommen soll. So wolle man Doppelungen vermeiden.