Boomster 2021 im Test: Laut, präzise, ausdauernd

Mit seinem mächtigen, leider nicht an USB-C-Netzteilen aufladbaren 7500-mAh-Akku bringt es der Boomster 2021 auf beachtliche Laufzeiten: Bei gehobener Zimmerlautstärke waren im Test durchaus die vom Hersteller versprochenen 18 Stunden drin. Was in der Praxis wirklich erzielbar ist, hängt von der Lautstärke und nicht zuletzt davon ab, ob man die Handy-Ladefunktion in Anspruch nimmt.