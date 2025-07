Einbrecher sprang vor Verhör aus Polizei-Fenster

Sprung aus erstem Stock und Flucht zu Fuß

Am Donnerstag wurde die Bande zur Vernehmung ins Landeskriminalamt überstellt. Unmittelbar vor der geplanten Einvernahme suchte einer der Männer sein Heil in der Flucht, sprang aus einem Fenster im ersten Stock und nahm die Beine in die Hand. Polizisten hefteten sich an seine Fersen. Als mehrfache Aufforderungen, stehen zu bleiben, nicht fruchteten, wurde auch ein Schuss in die Luft abgegeben.