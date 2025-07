Trainer-Vulkan Kühbauer hängt sogar Krankl ab!

Trainergrab Bundesliga

Im Fußball ist man sich heute weitgehend der Kurzlebigkeit dieses Geschäfts bewusst: An einem Tag noch gefeierter Held, kann man bereits eine Woche später schon als Buhmann unter den Fans gelten. Keine Personalie ist davon so stark betroffen wie die des Cheftrainers. Niemand erinnert sich an die Erfolge der Vergangenheit. In der Bundesliga ist Maximilian Senft, der Aufstiegstrainer des SV Ried, der einzige Coach, der seit mehr als zwei Jahren im Amt ist, Rapid, LASK und Blau-Weiß Linz starten mit einem neuen Gesicht an der Seitenlinie.