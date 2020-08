Dockin D Fine+ 2: Eindrucksvoll in Paarhaltung!

Besonders lobenswert: Das ausgewogene Klangbild wird bis in hohe Pegel gehalten, der gute Sound bleibt also auch bei Party-Lautstärke erhalten. Eine Voraussetzung sollte für maximalen Hörgenuss aber erfüllt sein: Am besten klingt der D Fine+ 2 frontal in Richtung Zuhörer gerichtet, von Wandnähe profitieren dabei die Bassmembranen. Das sollte man beim Aufstellen beachten. Mitten am Tisch wie manch zylindrischer Rivale ist der D Fine+ 2 deplatziert. In mittlerer Höhe, zum Zuhörer gewandt, macht er seinen Job am besten - und hält durchaus mit deutlich teureren Konkurrenten mit.