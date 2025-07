Warum sich das Eingreifen ins Ökosystem Wald lohnt

Gastbaumarten mischen sich unter heimische

Die Flachwurzler kommen mit den länger werdenden Hitze- und Trockenperioden nur schlecht zurecht, auch der Borkenkäfer schleicht sich hier besonders gerne ein. Gefragt ist stattdessen Biodiversität. Auch in Vorarlberg werden die Wälder daher Schritt für Schritt umgerüstet: „Wir setzen auf die ganze Breite an heimischen Baumarten und ergänzen diese nach Möglichkeit mit Gastbaumarten wie der Douglasie, Schwarznuss oder der Roteiche“, erläuterte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Josef Moosbrugger, am Donnerstag auf einer Alpe in Dornbirn. Ein besonderes Anliegen ist ihm die aktive Bewirtschaftung durch die Waldbesitzer. Unterschiedliche Methoden bieten sich hier an – von einzelstammweiser Nutzung über kleinflächige Hiebe bis zu Saumschlägen.