Jetzt steht fest: Daran starb Wrestler Hulk Hogan

An Leukämie erkrankt

Laut Dokumenten, in die „Page Six“ Einsicht hatte, war der frühere WWE-Superstar an chronischer lmyphatischer Leukämie erkrankt, einer Art von Blutkrebs, der die weißen Blutkörperchen, die Lymphozyten, angreift. Selbst hatte Hogan, der mit bürgerlichem Namen Terrence Gene „Terry“ Bollea hieß, nie öffentlich über diese Erkrankung gesprochen.