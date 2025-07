Niemand greift öfter zum Krügerl als die Steirer

Relativ neu ist das Thalheimer Bier auf dem Markt. Seit 2018 wird Bier im Zeichen des Bullen (Eigentümer ist Mark Mateschitz) gebraut. Die Produktion mit echtem Heilwasser ist ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Die größte Brauerei der Steiermark steht aber in Göss. Hier wurde heuer eine neue Abfüllanlage in Betrieb genommen – 55.000 Flaschen in der Stunde werden nun mit Gösser und Co. gefüllt. Beim Bier bleibt den Steirern also die Qual der Wahl.