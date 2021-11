Mutter und Tochter bei Verkehrsunfall verletzt

Kurz vor 8 Uhr früh war ein 50-jähriger Österreichischer mit seinen Pkw samt Anhänger auf der B171, im Ortsgebiet von Buch in Richtung Osten unterwegs. „Zur gleichen Zeit fuhr eine 46-Jährige mit ihrem Auto in Buch auf einer Gemeindestraße Richtung Norden“, heißt es seitens der Polizei. Die Einheimische fuhr laut eigenen Angaben bei grünem Ampellicht in die Kreuzung mit der B171 ein, als es plötzlich zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 50-Jährigen kam.