„Endlich sehen meine Augen wieder gleich aus“

Mit der Hand gefertigt

Eine Berliner Firma hatte nach dem Vorbild des gesunden Auges händisch ein sieben Millimeter großes Kunststoffplättchen in der individuellen Augenfarbe gefertigt. „Das aufgerollte Silikonscheibchen wird durch einen millimeterfeinen Schnitt am Rande der Hornhaut eingeführt, im Hornhautinneren entfaltet und fixiert“, schildert Bolz die zweistündige OP. Ein herausforderndes, chirurgisches Verfahren: „Das machen nicht viele Krankenhäuser, in Österreich sind wir zurzeit das einzige.“