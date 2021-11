200 Meter abgestürzt: Staatsanwalt Karl Wurzer tot

Trauer und Fassungslosigkeit herrscht derzeit nach dem plötzlichen Tod von Karl Wurzer aus Amstetten. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Staatsanwalt am Landesgericht St. Pölten bei einem Wanderunfall am Nationalfeiertag in der Steiermark ums Leben gekommen. Der 47-jährige begeisterte Hobbysportler war alleine zu einer Tour auf das Hochtor im Gesäuse aufgebrochen. Noch vom Gipfel aus schickte er freudestrahlend ein kurzes Video an seine Familie. Als er am Abend nicht heimkehrte, verständigte seine Frau die Rettungskräfte.