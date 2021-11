Neun Minuten, die nie vergessen werden

Es gibt Ereignisse, die sich so tief ins Gedächtnis graben, dass man auch Jahre später noch weiß, wo man damals war und was man gemacht hat. 9/11, der Anschlag auf das World Trade Center in New York im Jahr 2001, ist so ein Fall. Der 2. November, der Tag, an dem der islamistische Terror nach Österreich kam, wird auch so ein Datum werden. Einprägsam, schmerzhaft und nie vergessen.