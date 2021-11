Kanzler: „Wunden sind tief & schmerzen noch immer“

Bedrückende Stimmung in Wien: Am Jahrestag des verheerenden Terroranschlags vom 2. November rissen alte Wunden wieder auf. Bei einem Gottesdienst in der Ruprechtskirche gedachte die Staatsspitze und Kardinal Christoph Schönborn der Opfer. „Die Wunden sind tief und schmerzen noch immer“, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg.