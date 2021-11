Trauer um Opfer lässt Angehörige nicht los

Er fehlt jeden Tag

Familienvater Chen Zhi B. betrieb am Franz-Josefs-Kai ein beliebtes Asia-Lokal. Der Attentäter stürmte in das Restaurant und erschoss den 47-Jährigen im Lokal, ehe er kurze Zeit später von der Polizei ausgeschaltet werden konnte. Auch ein Jahr nach der Tragödie vergeht kein Tag, an dem die Angehörigen in Wien und fern der Heimat in China nicht an Chen denken. Auch die Angehörigen der chinesischen Gemeinde in Österreich versuchen Trost zu spenden und denken jetzt ganz besonders an ihren verstorbenen Freund.