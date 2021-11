Corvette Z06 bekommt stärksten V8-Sauger ever

Das Triebwerk ist knapp einen Dreiviertelliter kleiner als der V8 in der Corvette Stingray, dennoch handelt es sich um den leistungsstärksten Serien-Acht-Zylinder-Sauger ever, sagt Chevrolet. Der LT6 V8 leistet 679 PS bei extremen 8400 Umdrehungen in der Minute und mobilisiert bei 6300 Touren ein Drehmomentmaximum von 623 Newtonmeter. Höchstdrehzahl des Alu-Motors mit Flat-Plane-Kurbelwelle: 8600/min. Stammvater ist das Triebwerk aus dem C8.R-Rennwagen.