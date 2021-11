Wer weiß, dass Tiere keine Seele haben?

Unglaubliche Tierliebe

„Ich bringe ihren Liebling in einer anderen Form zurück“, sagt sie, die ab der Einschläferung den Betroffenen zur Seite steht: Vom Transport vom Tierarzt zum Kleintierkrematorium nach Itter – übrigens das einzige in Tirol – bis hin zur Bringung der Asche in einer Urne oder sogar als Inhalt einer Halskette oder einem anderen Erinnerungsstück. „Die meisten richten dann pietätvoll eine Ecke ein, die sie an den treuen Gefährten erinnert“, deutet Auer auf Fotos auf ihrem Handy. Ein Telefonat der „Krone“ mit einem „Kunden“ führt vor Augen, wie tief eine Tierliebe gehen kann: „Ich habe die Asche meines verstorbenen Hundes zuhause und habe bereits in meinem Testament verankert, dass diese nach meinem Tod mit meiner vereinigt werden soll.“