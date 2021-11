Im Einsatz für die Darmgesundheit

Die Nummer 1 am Markt

Mittlerweile arbeiten 250 Mitarbeiter in 18 Ländern für die Marke. „Die Exportquote liegt bei 70 Prozent“, bestätigt Frauwallner auch das enorme Wachstumspotenzial. Für sie sei es etwas Besonders, wenn sie mit ihrem Team Erfolge feiern dürfe, die auch gesehen werden. „Wir sind vor zwei Jahren mit sehr wenig Erwartungen in die USA gegangen, weil Amerika ja doch ein hart umkämpfter Markt ist. Tatsächlich wurde Omni Biotic Stress Repair innerhalb kurzer Zeit als beste probiotisches Produkt des Jahres ausgezeichnet.“ Auch am deutschen und österreichischen Markt ist die Marke seit Jahren Nummer 1. In der Steiermark hat Frauwallner gerade für ein neues Forschungsprojekt über 1,3 Millionen Euro unterschrieben. Und obwohl die Unternehmerin mit einem Hang zur Farbe Magenta schon in Pension sein könnte, ist für sie beruflich noch lange nicht Schluss: „Ich habe Fähigkeiten bekommen und setze sie für andere ein. Das ist für mich der Sinn des Lebens.“