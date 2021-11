128 km/h in 60er-Zone: Raser (23) in Graz gestoppt

In der Nacht zuvor waren drei junge Männer in Graz-Puntigam ums Leben gekommen, als sie mit einem Auto von der Puntigamer Brücke in die Mur stürzten - wohl aufgrund zu hoher Geschwindigkeit. Das scheint andere nicht zu beeindrucken: Am nächsten Abend stoppte die Polizei einen 23-Jährigen unweit der Unfallstelle, er war mit 128 km/h in einer 60er-Zone unterwegs.