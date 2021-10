Ermittler: Auslöser für Brand war wohl kein Zufall

Ermittler gehen von grober Fahrlässigkeit aus

Einen Unfall oder dummen Zufall schließen die Ermittler aus: „Eine Glasflasche, die vergessen wurde, hat noch keinen Großbrand ausgelöst. Es wird wohl grobe Fahrlässigkeit aus Menschenhand dahinterstecken“, so Rosenbaum weiters. Die Thematik Lagerfeuer und glimmende Zigarettenstummel sind auch in den heimischen Wandergebieten ein großes Problem. Offenes Feuer gehe im Wald einfach nicht, da müsse man noch mehr Verständnis wecken, so die Profi-Ermittler.