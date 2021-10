Rax-Waldbrand: Ausbreiten der Flammen verhindert

Bei dem seit Wochenstart tobenden Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax ist auch am Freitag keine Entspannung in Sicht gewesen. Als Lichtblick galt, dass sich die Flammen nicht noch weiter ausbreiteten. „Nach wie vor können die Einsatzkräfte die Brandfläche auf 115 Hektar beschränken“, teilte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich am Feritagabend mit. In Summe wurden 500 Helfer aufgeboten.